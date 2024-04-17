الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن "عضوية فلسطين بالامم المتحدة غدًا

مجلس الامن
مجلس الامن

يصوت مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقًا لمصادر دبلوماسية عن وكالة فرنس برس أمس الثلاثاء.

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لجنة أممية تفشل بتقديم توصية لنيل فلسطين "العضوية الكاملة"

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أسامة كمال: فلسطين لا تعرف إلا لغة الصمود وهي في الضمائر


وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إنها لا ترى أن مشروع قرار بالأمم المتحدة من السلطة الفلسطينية، يوصي بأن تنال عضوية كاملة في المنظمة، يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وذكر تقرير للجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تدرس طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة أن اللجنة "لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع" بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير.

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