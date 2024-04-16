رئيس شعبة الذهب: توقعات بارتفاعات كبيرة في أسعار المعدن الأصفر

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أننا نشهد خلال الفترة الحالية زيادات غير مسبوقة في سوق الذهب على المستوى العالمي، موضحًا أن سعر الأوقية وصل لـ2400 دولار في وقت كان سعر الـ2000 جنيه للوقية كبير جدًا ولم يحدث.

أسعار الذهب بالسوق العالمي

وأوضح "ميلاد"، خلال مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أننا في هذا العام على موعد مع أسعار كبيرة في سوق الذهب، وبعض المحليين يؤكدون على أن هناك زيادات أخرى في سوق الذهب خلال الفترات المقبلة، مشددًا على أن هذه الأرقام وارتفاع أسعار الذهب بالسوق العالمي ينعكس بشكل كبير على الأسعار في السوق المحلي.

وأشار إلى أن أوقات انخفاض أسعار الذهب هي الأوقات الأنسب للشراء، مؤكدًا أن الذهب مخزون قيمة واستمرار طويل المدى ولا ينصح أن يتم شراء الذهب وبيعها بعد فترة قريبة، موضحًا أن شراء الذهب هو قرار شخصي ولا يجب أن ينصح المواطنيين بالتوجه لشراء الذهب من عدمه.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، : "توقعات بزيادات كبيرة في أسعار الذهب هذا العام".