موعد مباراة بايرن ميونخ وآرسنال اليوم والقناة الناقلة والمعلق

يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على بايرن ميونخ الألماني في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب أليانز أرينا، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الفريقين اليوم ستكون على درجة كبيرة من القوة والندية بين الفريقين، حيث سيقاتل كل منهما من أجل اقتناص بطاقة التأهل إلى نصف النهائي واستكمال مشواره الرائع بالبطولة.

ويتسلح بايرن ميونخ بعاملي الأرض والجمهور من أجل خطف بطاقة التأهل وذلك بعد فرض التعادل على أرسنال في أرضه بمباراة الذهاب والتي انتهت بهدفين لكل فريق.

على الجهة المقابلة يخوض أرسنال المباراة وليه لديه ما يخسره بعد التعادل على أرضه في الذهاب، حيث سيدفع المدرب ميكل أرتيتا بالقوة الضاربة في بداية اللقاء أملا في خطف بطاقة التأهل من العملاق الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ وأرسنال اليوم والقناة الناقلة

ستنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.