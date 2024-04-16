هاري كين : اسعى لقيادة البايرن للفوز على أرسنال

أكد نجم منتخب أنجلترا و نادي بايرن ميونخ الألماني هاري كين انه يعلم أن مشجعي فريقه السابق توتنهام هوتسبير ياملون في نجاح بايرن ميونخ في التغلب على منافسهم التقليدي الارسنال في المواجهة التي ستجمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا لكنه لا يحمل سوى الرغبة في تحقيق الفوز للمرور إلى الدور نصف النهائي بعيدا عن أي مشاعر عداء بين جماهير فريقه السابق و الارسنال .

ويملك كين تاريخا تهديفيا جيدا امام الارسنال خلال قيادته فريق توتنهام في الدوري الأنجليزي الممتاز كما نجح في التسجيل في مباراة الذهاب لبايرن ميونخ امام الارسنال على ملعب الأمارات بالعاصمة الانجليزية لندن في المباراة التي أنتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق بين الارسنال وبايرن ميونخ .

وفي تصريحات ابرزتها صحيفة الديلي ميل البريطانية قال هاري كين : اعتقد ان ما يتردد حول رغبتي في الانتقام من الارسنال يعود إلى المشجعين إلى وسائل الإعلام إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكن حقيقة الأمر بالنسبة لي هو التركيز على تحقيق الفوز من اجل فريقي الحالي والصعود إلى الدور نصف النهائي .

وأضاف هاري كين : بكل تأكيد لدى تاريخ طويل مع مباريات الارسنال فقد لعبت لسنوات طويلة لتوتنهام هوتسبير وكانت مباراة الفريقين في ديربي شمال لندن هو الديربي الأقوى في بطولة الدوري الأنجليزي لسنوات وسنوات واعلم مدى الحساسية بين مشجعي الفريقين جيدا لكن بالنسبة لي في الوقت الحاضر فهذا فصل جديد من تاريخي الرياضي اكتبه مع نادي بايرن ميونخ وكل تركيزي هو الفوز على فريق جيدا جدا في الوقت الحالي وهو فريق الارسنال . تركيزي هو تجاوز المرحلة الحالية في دوري الأبطال وليس مع مشاعر جماهير توتنهام التي اعلم جيدا انها ستتابع المباراة بشغف ورغبة كبيرة في فوز البايرن وخسارة الارسنال .