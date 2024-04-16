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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل آرسنال المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال.. ساكا يقود الهجوم

آرسنال وبايرن ميونخ
آرسنال وبايرن ميونخ

يحل آرسنال ضيفا على نظيره بايرن ميونيخ، مساء غدا الأربعاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا".

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وحسم التعادل مباراة بايرن ميونخ و آرسنال بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات. 


أحرز هدفي الفريق البافاري سيرج جنابري وهاري كين بينما سجل هدفي آرسنال بوكايو ساكا، ولياندرو تروساد.


ويفقد نادي بايرن ميونخ لاعبه كينجسلي كومان الذي تعرض لإصابة سيغيب على آثرها حتى نهاية الموسم الكروي.

 

وتنطلق مواجهة بايرن ميونيخ وآرسنال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط.

 

يلتقي المتأهل من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ، الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة بايرن ميونخ:


في حراسة المرمى: دافيد رايا
في الدفاع: تومياسو، جابريل مجاليهيس، ويليام صاليبا، بنجامين وايت
في الوسط: كاي هافيرتز، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد
في الهجوم: جابريل مارتينيلي، جابريل خيسوس، بوكايكو ساكا

 

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