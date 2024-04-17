رئيس مودرن فيوتشر: لن نقبل بيع أي لاعب إلى الزمالك لهذا السبب

أكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن واقعة إخفاء الكرات حدثت من الزمالك أمامهم في بطولة الكونفدرالية.

وقال دعبس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هذا الأمر لن يزيد أو يقلل من الأندية، لكنه يخرج اللاعبين عن تركيزهم ويتسبب في مشكلة كبيرة".

وأضاف: " يجب أن يكون هناك أشخاص مسؤولة عن الكرات بعيدا عن طرفي اللقاء ".

وأكمل: "انتظر إيقاف الحكم حماده القلاوي مرة أخرى فهو عائد من فترة إيقاف، نحن في كارثة وحكم المباراة يتكبر أن يعود إلى تقنية الفيديو، نعاني من مشكلة في التحكيم".

واختتم: "لم يصلنا اعتذار من الزمالك بعد تصريحات ناصر ماهر التي تجاوز فيها، العلاقات انقطعت بيننا وبينهم ولن نقبل برحيل أي لاعب إليهم مرة أخرى لحين الرد".