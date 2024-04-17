الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 29 متمردًا بتبادل إطلاق نار مع الشرطة بالهند

مقتل اشخاص بالهند
مقتل اشخاص بالهند

قالت السلطات الهندية إن الشرطة قتلت أمس الثلاثاء ما لا يقل عن 29 متمردا ماويا مشتبها بهم في ولاية تشهاتيسغاره بوسط الهند، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء الانتخابات الوطنية التي يسعى فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة

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وقد نفذت الشرطة المداهمة بعد ورود معلومات حول وجود الماويين في منطقة كانكر. وأصيب ثلاثة من أفراد قوات الأمن في تبادل إطلاق النار، وصادرت الشرطة على إثره عدة أسلحة
وتقاتل القوات الهندية المتمردين الماويين في العديد من الولايات الوسطى والشمالية منذ عام 1967، عندما بدأ المسلحون - المعروفون أيضا باسم الناكساليت - القتال للمطالبة بالمزيد من الوظائف والأراضي والثروة من الموارد الطبيعية لمجتمعات السكان الأصليين الفقيرة في البلاد.
وقالت الحكومة الهندية إن المتمردين، الذين يستلهمون فكر الزعيم الثوري الصيني ماو تسي تونغ، يشكلون أخطر تهديد للأمن الداخلي في البلاد
وينشط المتمردون في أجزاء عديدة من الهند، خاصة في تشاتيسغاره، إحدى أفقر الولايات في البلاد على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة، وغالبا ما يهاجمون القوات الحكومية والمسؤولين.

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