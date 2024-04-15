لسناك سريع.. حضري بسكويت جوز الهند وتمتعي بمذاق شهي

يُعد جوز الهند من النكهات اللذيذة والمفضلة لدى الجميع، حيث يُضاف إلى الحلويات ليجعلها ألذ وأشهى، ولذلك نقدم لك طريقة عمل بسكويت بجوز الهند كسناك يمكن تناوله في أي وقت.

بسكويت بجوز الهند

طريقة عمل بسكويت بـ جوز الهند

المقادير

- كوب من الدقيق.





- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.





- كوب كبير من جوز الهند المبشور.





- كوب من السكر.





- بيضة.





- نصف كوب من الزبدة الذائبة.





طريقة التحضير

- نحضر وعاءً كبيرًا ويتم وضع الدقيق المنخول والبيكنج بودر وجوز الهند والسكر.





- تقلب المكونات مع بعضها ونضيف إليها البيض والزبدة، ويتم عجن المكونات باستخدام اليد.





- تشكل العجينة إلى أشكال البسكويت وترص في صينية.





- توضع في الفرن الساخن على درجة حرارة 180 حتى نحصل على اللون الذهبي.





فوائد تناول جوز الهند

.1مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم.





هذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.





2. حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.





لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.





وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.





3. تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.





4. تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.





هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.





كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.