تطبيق مناهج دراسية جديدة في المرحلة الإعدادية 2024

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق مناهج دراسية جديدة في المرحلة الإعدادية في العام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية في نظام التعليم الجديد 2.0 على أن يطبق على طلاب الصف الأول الإعدادي بداية العام الدراسي المقبل.

بناء مناهج دراسية جديدة

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بناء مناهج دراسية جديدة مصرية مائة في المائة للتطبيق على نظام التعليم الجديد.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الانتهاء من بناء مناهج دراسية للمرحلة الابتدائية من الصف الأول رياض الأطفال (KG1) حتى الصف السادس الابتدائي.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن هدف مناهج نظام التعليم الجديد الأسمى، الذى يتم التركيز عليه، هو جودة حياة الطلاب وأسرهم، وتأتي ريادة الأعمال متقاطعة في كل المناهج.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة بذلت جهودَا كبيرة فى تطوير التعليم، وتطوير وبناء مناهج دراسية جديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن بناء مناهج دراسية جديدة يعتمد على المفاهيم الكبرى، والمناهج البينية، والقيم واحترام الآخر، والديسكفرى.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إعداد مناهج دراسية جديدة يعتمد على دمج المفاهيم الأساسية التي تتفق مع التطورات التكنولوجية والبيئية المحيطة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصر لديها تجربة رائدة في تطوير التعليم وبناء مناهج دراسية جديدة، وترحب بالتعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات فى هذا المجال.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة حريصة على علاج ضعف المهارات الأساسية في القراءة والكتابة لتقليل الفاقد التعليمي من خلال برامج تشخيصية وعلاجية، وتعمل على علاج مشاكل الازدواج اللغوي عند تعلم اللغة العربية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم على إعداد الطلاب بالمهارات الحياتية لمساعدتهم على تطوير ذاتهم والحصول على فرص عمل في المستقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوظائف لم تعد ثابتة، وأن هناك وظائف ستختفي في المستقبل، لذلك فإن الوزارة تهتم بتدريب الطلاب على تطوير الذات.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن إصلاح التعليم مسئولية دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تطوير قطاع التعليم قبل الجامعس.

وذكر وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضم ٢٥ مليون ونصف طالب فى المدارس المصرية، وبذلك فهي مسئولة عن تنشئة جيل بأكمله وإعداده للمستقبل.

