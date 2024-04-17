نجم مازيمبي: الأهلي عملاق أفريقيا والمباراة ليست سهلة

أكد جويل كيمواكي لاعب فريق مازيمبي الكونغولي السابق أن مباراة فريقه أمام الأهلي المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة على الفريقين في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الطرفين.

وقال جويل كيمواكي لاعب مازيمبي السابق في تصريحات خلال برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " مباراة الأهلي ومازيمبي صعبة جدا، أعرف فريقي جيدا ".

وأضاف: " أعرف الأهلي الذي يعد عملاقا كبيرا في إفريقيا، المباراة ستلعب على التفاصيل الصغيرة في ظل خبرة كل فريق ".

وتابع: " فريق مازيمبي يملك العديد من اللاعبين الشباب في الوقت الحالي والذين يملكون شخصية كبيرة تؤهلهم للظهور بشكل مميز.

وواصل: " ميزة الأهلي تكمن في الجماعية التي تمكنه من التسجيل من أي مكان في الملعب، واختتم: " فريق الأهلي معروف بالنسبة لنا وإذا أردنا حصد اللقب علينا مواجهة الفرق الكبرى سواء الأهلي أو غيره ".

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقناة الناقلة :

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي يوم السبت المقبل على ملعب مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وستنطلق المباراة الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.