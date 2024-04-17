شريف الخشاب: الزمالك استحق ركلة جزاء أمام الأهلي

قال شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك استحق الحصول ركلة جزاء أمام الأهلي في لقاء القمة الذي جمعهما مساء الإثنين في الدوري الممتاز.

وأكد "الخشاب" عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "كاميرات التصوير خدعت إبراهيم نور الدين وأظهرت اشتراك رامي ربيعة مع سيف الدين الجزيري من زاوية أمامية ولم تظهر فيها المخالفة".

وأضاف: "سيف الدين الجزيري هو من وصل للكرة قبل رامي ربيعة وبعدها تم عرقلته، ووجهة نظري أن الزمالك كان لديه ركلة جزاء صحيحة".

وواصل: "تبدلات الأهلي في الشوط الثاني، اعادة التوازن للفريق وتحديدا عمرو السولية الذي ظهر بمستوى جيد خلال الدقائق التي شارك فيها".

وتابع: " تغييرات جوزيه جوميز مدرب الزمالك أمام الأهلي كانت غير موفقة، وكان سببا في استحواذ الأحمر على الكرة في الشوط الثاني".

واختتم: "استحواذ الأهلي على الكرة كانت سلبية، ولم يشكل أي خطورة على مرمى محمد عواد باستثناء الهدف الذي أحرزه أحمد عبد القادر".