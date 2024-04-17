تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عامل متهم بالشروع في قتل عاطل طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

بسبب باكو بسكوت.. عامل يطعن عاطل ببولاق الدكرور

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل وعاطل بسبب قيام الثاني بسرقة باكو بسكوت من داخل سوبر ماركت محل عمل الأول فقام العامل بالتشاجر مع العاطل وطعنه بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته جري نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ومن جهة أخرى تمكنت سلطات مطار القاهرة الجوي، من القبض على طباخ مصري من المنوفية، سرق جواز سفر شقيقه وحاول السفر به إلى فرنسا مستغلا وجود شبه بينهما.

طباخ مصري يسرق جواز سفر شقيقه ويحاول السفر لـ فرنسا

وحاول طباخ مصري من المنوفية السفر بجواز سفر شقيقه مستغلا وجه التشابه بينهما، وتمكنت سلطات المطار من ضبطه، وتم التحفظ عليه وتحرير محضرا بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر قضت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على "د.ال.م"، ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام وألزامتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بالشروع في قتل نجل زوجها "ا.م.ا" طفل، بعد تكرار التعدي عليه بخرطوم، في القضية المقيدة برقم 1424 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول المجني عليه وبه عدة إصابات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ تبين من التحقيقات وأقوال الجيران، اعتياد المتهمة التعدى على نجل زوجها، باستخدام خرطوم مياه في مناطق متفرقة من الجسد، مما تسبب في حدوث بعض الإصابات البالغة، وإحداث جرح في منطقة الحوض؛ لعدم قيامه بقضاء حاجته.

وكشفت التحقيقات، أنه وعقب نقل المجني عليه إلى إحدى المستشفيات، وسماع أقواله، تبين أن المتهمة وراء تكرار التعدي عليه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.