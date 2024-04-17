وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى القنطرة غرب وتفاجئ وحدة الشهيد خيري

أجرت الدكتوره ريم مصطفى القائم بأعمال وكيل صحه بالإسماعيلية زيارة ميدانية على المنشآت الصحية بالقنطرة غرب، لمتابعة انتظام سير العمل، بمستشفى القنطرة غرب المطور الجديد ووحدة الشهيد خيرى.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفه لمنافذ تقديم الخدمه الطبية، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باستمرار المتابعه الميدانيه على المستشفيات والمنشات الصحيه والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجيه للمواطنين .

استهلت الدكتوره ريم مصطفى الزياره بتفقد قسم الإستقبال ،وعيادات تنظيم الاسره ،الاطفال ،الاسنان ،العظام ،الغسيل الكلوي ،وتابعت تلقى المترددين للخدمه الطبيه اللازمه ،وتوافر الأدويه والمستلزمات الطبيه ،وتابعت على الطبيعه ما تم تشغيله من الأجهزة والمستلزمات التى تم توريدها لتجهيز أقسام الاستقبال والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكُلوى وغرف العمليات والعيادات المختلفه ،ثم تفقدت إنتظام الدراسه بمدرسه التمريض التابعه للمستشفى .

وتابعت وكيل وزارة الصحة ما تم إنجازه من أعمال التطوير ،للوقوف على جاهزية المستشفى للتسليم لهيئه الرعاية الصحيه ضمن المنشآت الصحية المدرجه بالمرحله الثالثه لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ولتحقيق أكبر تغطية صحية بمركز ومدينة القنطرة غرب وضواحيها.

واستكملت وكيل وزارة الصحه الزياره حيث فاجئت وحدة الشهيد خيرى للتأكد من إنتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة بالوحده ،وتبين خلال الزيارة غياب عدد من الفرق الطبية والذين تم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم.

رافق وكيل وزارة الصحه الدكتوره رضوى جنيد مدير إداره الطب العلاجى، الدكتور سلمان القاضى مدير مستشفى القنطره غرب، الدكتوره رشا فرحان مدير مكتب الدعم الفنى ،دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامه وفريق إشراف المديريه.