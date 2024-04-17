شبانة ينتقد تصريحات مسئولي الزمالك بعد لقاء القمة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك "جماهيرية" في المقام الأول، مشيرا إلى أن تركي آل الشيخ معروف أنه منتمي للنادي الأهلي، وهو أعلن ذلك منذ سنوات، رغم الخلافات التي حدثت في فترة معينة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "تركي الشيخ أهلاوي ومعروف أنه أفسد صفقة انتقال السعيد للزمالك في وقت سابق، وكذلك أحمد فتحي، وجماهير الزمالك لم يكن حزينًا من احتفاله".

وأضاف: "المندوه كان سيكون محقا لو ظهرت معاملة أقل من الأهلي خلال وجوده في السعودية، لكن كانت المعاملة جيدة للفريقين في نهائي كأس مصر، والانتماءات ليس سر مطلقا".

وواصل: "جمهور الزمالك كان حزينا من خسارة نهائي الكأس لأنه كان أفضل في 70 دقيقة، قبل تسجيل إمام عاشور وافشة هدفي المباراة".

وزاد: "رسالتي لـ حسام المندوه أمين صندوق الزمالك، وهو واحد من أكثر الأشخاص الذين يعملون بجدية داخل مجلس الإدارة وكنت حزين لحكم استبعاده وتحدثت معه، وتصريحاته في "غير محلها" خصوصا ان الزمالك ارسل موافقة على اللعب في السعودية، والخطاب موجود لدى أحمد دياب رئيس رابطة المحترفين".

وأكمل: "الفيفا رفض إقامة المباريات المحلية في الدوريات في الخارج، وتلك التصريحات جماهيرية ولا محل لها حاليا، والزمالك لعب في القاهرة والسعودية والامارات وخسر وفاز، ولا علاقة لإقامة المباريات داخليا أو خارجيا بتحقيق الفوز".

وزاد: "هناك آخر صرح بأن الزمالك انتصر رغم الفساد؟!، فأي فساد يتحدث عنه، لا أحب التصريحات العنترية مطلقا، وهذه الأمور لا تليق بمكانة مجلس الإدارة في الزمالك وكذلك في النادي الأهلي".