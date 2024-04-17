أيمن يونس: الزمالك مطالب بتحقيق لقب الكونفدرالية

أكد أيمن يونس نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك كانت بمثابة استعادة الهيبة للفريق الأبيض، ويجب أن يفكر اللاعبون بشكل مختلف للعودة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الفوز يجب أن يتم البناء عليه من أجل تصحيح المسار، وبناء أفكار جديدة لتحقيق البطولات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "بطولة الكونفدرالية أصبحت مطلب أساسي لجماهير الزمالك، والملعب لا يعترف بالتاريخ، ولن نرضى سوى بتحقيق الألقاب، وسنحزن كثيرًا لو لم يُتوج الفريق باللقب القاري هذا الموسم، يجب على اللاعبين بذل قصارى جهدهم وعدم التهاون، الفوز على الأهلي مجرد بداية، وأسعدني كثيرًا لكنه يفتح باب من أجل صناعة الأمل، وفتح الباب للمنافسة بقوة".

وأضاف: "الزمالك صاحبه حالة توفيق كبيرة أمام الأهلي، رغم الأداء المتوسط من الفريقين على مدار الـ90 دقيقة، وبعض اللاعبين اجتهدوا وقدموا مستوى جيد واللقاء كان متوسط، لكن المباريات القادمة في الكونفدرالية نريد وجود 11 لاعب في أفضل مستوياتهم، والجزيري وناصر ماهر كانوا في قمة تركيزهم، حتى موتيابا لعب بشكل جيد، وكذلك ننتظر من جوميز الافضل".

وواصل: "جوميز كان يلعب بشكل دفاعي في بداية اللقاء، وكان يضغط فقط في وسط الملعب، كنت أتمنى ان يبدأ بشكل مختلف، لكنها في النهاية وجهة نظر فنية، والفريق خسر زيزو مبكرًا، والأهلي منافس محترم وكبير وغاب عنه العديد من الأسماء المميزة، ولم أكن راضيا عن التغييرات التي قام بها الزمالك في الشوط الثاني وفقد السيطرة على الملعب بسببها".

وأكمل: "أتمنى أن يكون ناصر ماهر في كامل تركيزه خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أنه يلعب في مركز يحتاجه الفريق الأبيض بقوة، وعبدالله السعيد كان يؤدي بشكل جيد وقام بالسيطرة على منتصف الملعب خلال اللقاء".

وتابع: "عمر جابر يؤدي بروح عالية وظُلم بعدما انتقل للعب في الجبهة اليسرى، لكنه يؤدي بشكل جيد وباجتهاد واضح، ونبيل دونجا يتطور بشكل رائع في الفترة الأخيرة".

وزاد: "سيف الدين الجزيري استعاد جزءًا كبير من الثقة بعدما سجل هدفين في شباك الأهلي، وتأثر بحملة الهجوم ضده، وفقد التركيز في بعض الفترات، وسيقدم مستوى أقوى خلال المرحلة المقبلة بعدما ظهر بمستوى جيد في لقاء القمة، رأس الحربة لابد أن يشعر بنجوميته من أجل تقديم أفضل أداء، أتوقع مشاهدته بمستوى مختلف خلال المباريات المقبلة".

وأتم: "الهدف الثاني لـ الزمالك صحيح، وعمر كمال عبدالواحد هو من وضع رأسه أمام قدم الجزيري، الذي كان قد اتخذ القرار بلعب الكرة، مدافع الأهلي هو من صنع الازمة وليس مهاجم الزمالك، وابراهيم نور الدين كان جيدًا ما عدا عدم طرد كريم نيدفيد".