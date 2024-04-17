شبانة: فرحة الزمالك العارمة بعد القمة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها النادي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فرحة الزمالك العارمة بالفوز على الأهلي طبيعية، في ظل الظروف الصعبة والانتقادات الشديدة لمجلس الإدارة، خصوصا في ظل التراجع الكبير مؤخرا وخسارة كأس مصر في السعودية، بالإضافة لنتائج العاب الصالات خلال الموسم الحالي، وبالتالي الفرحة كانت كبيرة بالفوز في القمة.

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "ولكن فرحة الزمالك الحقيقية عندما يحصد الألقاب والعودة مجددا لدوري أبطال إفريقيا، ولا يليق بالنادي الأبيض ولاعبيه حاليًا أن يكون بعيدًا عن كأس العالم للأندية في ظل وجوده في التصنيف رقم 15 على مستوى القارة السمراء، من حقهم الفرحة بعد الفوز على الأهلي وهو شئ عظيم جدًا".

وأضاف: "يجب أن يُدرك لاعبو الزمالك جيدًا أن الفرحة تكون بالتتويج بالبطولات، وأن يكون تركيزهم خلال المرحلة المقبلة المشاركة في كاس العالم للأندية، وتحقيق كل الألقاب".

وزاد: "لاعب الزمالك دائما يجب أن يكون لديه طموح التتويج بالبطولات، والمنافسة على أي لقب حتى الرمق الأخير".