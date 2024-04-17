يهديء الأعصاب ويعالج البرد| طريقة تحضير عصير الليمون

عصير الليمون من المشروبات المنعشة التي تحتوي علي نسبة عاليه من فيتامين سي الذي يقي من نزلات البرد، كما يعمل على تهدئة الأعصاب، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير الليمون وأبرز فوائده.





طريقة عمل عصير الليمون

المقادير

ثلثان الكوب من السكر

2 كوب عصير الليمون (حامض)

3 أكواب من الماء

ثلج حسب الرغبة



طريقة التحضير

ضعي عصير الليمون والسكر في إبريق واسع، واخلطي المكونات جيداً.

صُبي الماء وحركي الخليط جيداً حتى يذوب السكر.

وزعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم، واسكبي الليموناضة وقدميها باردة.

فوائد شرب الليمون

تعزيز صحة القلب

يساهم عصير الليمون في تعزيز صحة مرضى القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم، وذلك بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم، كما يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين بفضل محتواه من فيتامين ج أيضًا، فهو ضروري لتقليل مستويات الكوليسترول والدهنيات في الدم ومنع حدوث الجلطات والوقاية من السكتة الدماغية وخفض ضغط الدم.





الوقاية من السرطان

الليمون غني جدًا بالمركبات متعددة الأغراض، مثل: مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الدفاع عن جسمك من هجوم أنواع مختلفة من السرطان، بالإضافة إلى أن احتوائه على فيتامين ج يمنحه القدرة على حماية الخلايا ضد الجذور الحرة ويمنعها من التلف أو تحولها لخلايا سرطانية.





تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساهم عصير الليمون في تنظيم عملية الهضم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يمكنه من علاج عسر الهضم، والإمساك، والإسهال، ويعزز عمل الأمعاء مما يساعد في الهضم أيضًا.



مصدر غني بمضادات الأكسدة

الليمون غني بمضادات الأكسدة وهي مركبات مهمة تحمي الخلايا من الجذور الحرة المسؤولة عن الإصابة بالعديد من الأمراض.

مكافحة حصى الكلى

يحتوي الليمون على حمض الستريك بتراكيز تفوق الأنواع الأخرى من الحمضيات، مثل: الجريب فروت، والبرتقال، وهذا الحمض يساعد على منع تكون حصى الكلى وتبلورها.

مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

تساعد ثمار الحامض الصفراء على علاج المشاكل التنفسية المختلفة، بما في ذلك صعوبات التنفس ونوبات الربو المزعجة، وذلك بسبب غناه بفيتامين ج الهام لصحة المناعة والجهاز التنفسي.

كما أن الحامض هو أحد العلاجات الطبيعية الهامة لالتهابات الحلق وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا.