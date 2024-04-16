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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كاستيلو: السوبر الأفريقي نقطة مضيئة في الموسم

كاستيلو لاعب الأهلي
كاستيلو لاعب الأهلي

قال عمر خالد كاستيلو، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي إن لقب كأس السوبر الذي حققه الفريق على حساب الزمالك يمثل نقطة مضيئة في الموسم الجاري.

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أحمد عادل: الأهلي استحق التتويج بلقب السوبر الأفريقي

وأكد كاستيلو أن لاعبي الأهلي تعاهدوا قبل ‏مباراة الزمالك على الفوز باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، وأن الجميع كانوا عند ‏حسن الظن بهم وعلى قدر المسئولية، ونجحوا في الفوز بالمباراة والتتويج باللقب عن ‏جدارة.‏

وتابع: الخطوة الأولى انتهت بنجاح بعد الفوز على الزمالك والتتويج بلقب ‏السوبر، ولكن أمامنا بطولات مقبلة، أهمها بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تمثل لنا أهمية كبيرة.

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