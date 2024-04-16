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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبد الرحمن حميد: التركيز كلمة السر في الفوز على الزمالك بالسوبر

عبد الرحمن حميد
عبد الرحمن حميد

عبر عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز بلقب ‏السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي.‏

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إبراهيم المصري: شخصية الأهلي وراء التتويج ببطولة السوبر

وأوضح حميد: الفوز بالسوبر هو هديتنا لجماهير الأهلي، التي نعتذر لهم عن ‏خسارة أي لقب خلال الفترة الماضية، ونعدهم بحصد المزيد من البطولات خلال الفترة ‏المقبلة.‏

وأكد حارس الأهلي أن تركيز لاعبي الفريق كان واضحًا منذ بداية المباراة، وكان هناك ‏استعداد مناسب على المستويين الذهني والفني، وهو ما منح الفريق فرصة التتويج باللقب.‏

واختتم حميد تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يحتفل اليوم بالسوبر الإفريقي، على أن يتم غلق هذه الصفحة اعتبارًا من الغد والتركيز في بطولة كأس الكؤوس التي ‏يبحث الفريق عن التتويج بها.‏
 

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