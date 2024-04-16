طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بالعسل| سناك لذيذ وصحي

أجنحة الدجاج المشوية بـ العسل من السناكس اللذيذة التي يعشقها الجميع، ويمكنك تضيرها للاستمتاع بمذاقها الشهي أثناء مشاهدة التلفاز، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.





أجنحة دجاج بالعسل

طريقة عمل أجنحة دجاج مشوية بـ العسل

المقادير

- جوانح الدجاج : 280 غم

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ملعقة صغيرة

- بهار : نصف ملعقة صغيرة (بهار الكاجون)

- زيت ذرة : 20 ملليلتراً (مقسم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : 5 مللیلترات

- الفلفل الأحمر : رشّة

- الثوم : 5 غرام

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- باربكيو صوص : 50 غم

- صوص السيراتشا : 50 غم





طريقة التحضير

في وعاء كبير ضعي أجنحة الدجاج، وبودرة البصل، وبودرة الثوم، وبهار الكاجون، و10 مل من الزيت، والفلفل الأحمر، والملح واخلطي المكونات جيداً.

ضعي الدجاج في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة وأدخليها إلى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج.

في قدر على النار، ضعي الزيت المتبقي وأضيفي الثوم واقليه، ثم أضيفي العسل وعصير الليمون واتركيه المزيج حتى يغلي.

أضيفي أجنحة الدجاج المشوية إلى خليط العسل وقلبي حتى يتشرب الصلصة جيداً.

اسكبي الدجاج المشوي في طبق التقديم وقدميه بجانب صوص الباربكيو وصوص السيراتشا.

فوائد تناول العسل

-1مصدر للطاقة للكبار والصغار

يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة ويستخدم كغذاء للأطفال والكبار، وهو المادة المحلية الوحيدة التي ليست من صنع الإنسان واستهلاكها كغذاء لا يحتاج إلى تكرير، ويمكن حفظ العسل مطولًا عند تخزينه بالشكل الصحيح.





ويقوم العسل بتعويض السكريات المستهلكة بسبب المجهود الجسمي أو الذهني الذي يقوم به الشخص، كما وقد يستخدم في علاج حالات نقصان الوزن والنحافة.





2- مضاد للجراثيم والميكروبات

العسل يشبه المضادات الحيوية حيث أن له القدرة على قتل العديد من الميكروبات، والفيروسات والفطريات، كما ويتفاعل مع خلايا في الجسم لإفراز مواد مطهرة تقلل من الالتهابات والتسممات.





3- خفض مستوى الدهنيات في الجسم

يساهم العسل كونه بديلًا للمحليات المكررة والمصنعة في الوقاية من العديد من: مشاكل السمنة، وأمراض القلب وتصلبات الشرايين، حيث وجد أن له دور في تقليل نسبة الكوليستيرول والدهنيات في الدم.





4- الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

على عكس السكريات المكررة والبسيطة مثل؛ السكروز، لا يتخمر العسل في المعدة حيث أنه لا يمكث طويلًا إذ أنه سريع الهضم، وبهذا لا يشكل أي خطر لغزو جرثومي، ويمر مباشرة من الأمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم دون أن يسبب أي تهيج في الجهاز الهضمي لدينا كما يفعل السكروز.