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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يواصل تألقه بالفوز على سموحة في عقر داره

المقاولون 2005
المقاولون 2005

واصل فريق  المقاولون مواليد 2005  تألقه بالفوز على فريق سموحة بنتيجة 2 _ 0 ، أحرز هدفي الفوز  محمود الخطيب بيبو و عبدالله خالد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب سموحة ، وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

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المقاولون يستأنف تدريباته دون راحة استعدادا لبلدية المحلة

الجهاز الفني لفريق المقاولون لمواليد 2005:

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) والكابتن محمد فوزي مدرب الفريق والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى والكابتن محمد صبرى مخطط أحمال و الكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.

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