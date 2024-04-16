استغل وجود الشبه بينهما.. طباخ يسرق جواز سفر شقيقه ويحاول السفر لفرنسا

تمكنت سلطات مطار القاهرة الجوي، القبض على طباخ مصري من المنوفية، سرق جواز سفر شقيقه وحاول السفر به إلى فرنسا مستغلا وجود شبه بينهما.

طباخ مصري يسرق جواز سفر شقيقه ويحاول السفر لـ فرنسا

وحاول طباخ مصري من المنوفية السفر بجواز سفر شقيقه مستغلا وجه التشابه بينهما، وتمكنت سلطات المطار من ضبطه، وتم التحفظ عليه وتحرير محضرا بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر قضت دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، علي "د.ال.م"، ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام وألزامتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بالشروع في قتل نجل زوجها "ا.م.ا" طفل، بعد تكرار التعدي عليه بخرطوم، في القضية المقيدة برقم 1424 لسنة 2023 جنايات ثالث المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه يفيد ورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول المجني عليه وبه عدة إصابات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ تبين من التحقيقات وأقوال الجيران، اعتياد المتهمة التعدى على نجل زوجها، باستخدام خرطوم مياه في مناطق متفرقة من الجسد، مما تسبب في حدوث بعض الإصابات البالغة، وإحداث جرح في منطقة الحوض؛ لعدم قيامه بقضاء حاجته.

وكشفت التحقيقات، أنه وعقب نقل المجني عليه إلى إحدى المستشفيات، وسماع أقواله، تبين أن المتهمة وراء تكرار التعدي عليه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

مصرع سوداني سقط من الطابق الـ11 في البساتين

كما لقي شاب حتفه، إثر سقوطه من الطابق الـ11 بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي توالت التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة العمليات يفيد بسقوط شخص من أعلى برج سكني، وعلى الفور انتقل رجال المباحث برفقه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع سوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق الـ 11.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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