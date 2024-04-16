قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد لبائع لاتهامه بقتل مواطن لخلافات بينهما على أولوية البيع بمنطقة المرج.

المؤبد لبائع لاتهامه بقتل مواطن لخلافات بينهما على أولوية البيع بالمرج

وجاء في أمر إحالة أن المتهم س.م قتل بائع يدعي ج.ط بمشاجرة في المرج لخلافات بينهما واستغل المتهم تواجد المجني عليه بمفرده وذهب إليه وبداخله الانتقام والتخلص منه وعقب رؤيته تشاجر مع المجني عليه، وأخرج من ملابسه مطواة ودفعها نحو المجني عليه ليسدد في قلبه عدة طعنات تسببت في وفاته بالحال.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من احدي اهالي المنطقة يفيد في سقوط بائع داخل محل عمله إثر مشاجرة بينه وبين بائع آخر، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وعثرت على جثة بائع.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتم حرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات التي احالته محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها في مسبق.

تحرير 290 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

كما واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و290 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مصرع سوداني سقط من الطابق الـ11 في البساتين

كما لقي شاب حتفه، إثر سقوطه من الطابق الـ11 بمنطقة البساتين بمحافظة القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي توالت التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة العمليات يفيد بسقوط شخص من أعلى برج سكني، وعلى الفور انتقل رجال المباحث برفقه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع سوداني الجنسية إثر سقوطه من الطابق الـ 11.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.