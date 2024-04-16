العظمى بالقاهرة 36.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية غدًا الأربعاء، ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا ومؤقتًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 لـ6 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

وأكدت وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 36 الصغرى 22

الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 36 الصغرى 22

السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية:- العظمى 35 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 36 الصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 34 الصغرى 23

شمال الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 20

جنوب الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى:- العظمى 31 الصغرى 19

الوجه البحري:- العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء:- العظمى 26 الصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 32 الصغرى 22

شمال الصعيد:- العظمى 32 الصغرى 16

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 21

حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس القادم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراجع يوم الخميس القادم على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات ليسود طقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفتت إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

نصائح للوقاية من رياح الخماسين المثيرة للرمال

تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى.

ارتداء الكمامات للحد من استنشاق الرمال والأتربة.

غلق النوافد سواء كانت في المنزل أو أثناء ركوب المواصلات.

تجنب فرك العينين لعدم الإصابة بالالتهاب.

حصول مرضى الحساسية على الأدوية الخاصة بهم.

غسل الأنف بمحلول الملح.

عدم نشر الملابس والمفروشات في البلكونات لعدم تجمع الأتربة عليها.

تناول المشروبات الدافئة والفاكهة والخضروات التي تحتوي على فيتامين سي.