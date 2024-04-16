وزير التربية والتعليم: إعداد الطلاب لفرص عمل المستقبلية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد الطلاب بالمهارات الحياتية لمساعدتهم على تطوير ذاتهم والحصول على فرص عمل في المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم مع الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والوفد المرافق له.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوظائف لم تعد ثابتة، وأن هناك وظائف ستختفي في المستقبل، لذلك فإن الوزارة تهتم بتدريب الطلاب على تطوير الذات.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن إصلاح التعليم مسئولية دولة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تطوير قطاع التعليم قبل الجامعس.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تضم ٢٥ مليون ونصف طالب فى المدارس المصرية، وبذلك فهي مسئولة عن تنشئة جيل بأكمله وإعداده للمستقبل.

اهتمام التربية والتعليم بالتنشئة الاجتماعية

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم بالتنشئة الاجتماعية والنواحي الشخصية للطلاب، وإعداد الطلاب في سنواتهم المبكرة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريس القيم والسلوكيات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الطالب لإنتاج المعرفة في ظل تعدد مصادر التعلم في ضوء مستقبل التعليم في ظل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه يتم تزويد الطالب بالمفاهيم الكبرى وتعلمه من خلال مصادر التعلم النشط والأنشطة المدرسية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن دور المعلم يتغير ليصبح منظم وموجه ومقوم للعملية التعليمية، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على أنسنة التعليم والقيم الوجدانية والأخلاقية.

وشدد وزير التربية والتعليم على حرص الوزارة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة واستغلالها فى تطوير المنظومة التعليمية كأحد أهم الآليات التى تركز عليها بالتوازى مع تطوير جميع الجوانب الأخرى للمنظومة، مؤكدًا خبرة الوزارة في ميكنة الامتحانات وبنوك الأسئلة.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية المشروعات البحثية التي يقوم بها الطلاب والتي تساهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم وسلوكياتهم المختلفة مثل التعاون والعمل الجماعي وحل المشكلات والتفكير الناقد والإبداعي ومهارات العرض والإحساس بالمشكلات وتحديدها والعمل علي وضع حلول لها والتعلم الذاتي والمثابرة، مشيرا إلى أن هذه المهارات ستبقي مع الطلاب في حياتهم وستساعدهم علي النجاح في المستقبل

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعداد الوزارة لتبادل ونقل خبراتها للدول الأخرى في مجال التعليم قبل الجامعي.

