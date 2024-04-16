امرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بحبس 4 لصوص لاتهامهم بسرقة 349 ألف جنيه من خزينة مدرسة خاصة بمنطقة المقطم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

حبس 4 لصوص لاتهامهم بسرقة 349 ألف جنيه من خزينة مدرسة خاصة بالمقطم

وتلقى مدير مباحث القاهرة إخطارا من رئيس مباحث المقطم مفاده تلقيه بلاغا من “أحمد. ن”، 32 سنة صيدلي حر وشريك بمدرسة لغات بالهضبة الوسطى بالمقطم مفاده سرقة مبلغ مالي وقدره 349 ألف جنيه من داخل خزينة المدرسة

وبالانتقال والفحص تحت قيادة النقيب أمير حامد معاون مباحث قسم شرطة المقطم، تبين وجود كسر وتلفيات بباب الخزينة الحديدية باستخدام “أجنة حديد وشاكوش”.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة “أحمد. م”، فرد شرطة بالمعاش ويعمل حاليا فرد أمن وضبط بحوزته مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، و"محمد. ف"، 30 سنة عاطل، وضبط بحوزته 80 ألف جنيه، وسلاح ناري فرد خرطوش و"أجنه وشاكوش"، و"أشرف. م"، 33 سنة عاطل، وضبط بحوزته 80 ألف جنيه، و"عبد الفتاح. ا"، سمسار عقارات وضبط بحوزته مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وسرقة المبلغ المالي من داخل الخزينة. وتحرر المحضر رقم 5610 لسنة 2024 جنح المقطم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المؤبد لبائع لاتهامه بقتل مواطن لخلافات بينهما على أولوية البيع بالمرج

كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد لبائع لاتهامه بقتل مواطن لخلافات بينهما على أولوية البيع بمنطقة المرج.

وجاء في أمر إحالة أن المتهم س.م قتل بائع يدعي ج.ط بمشاجرة في المرج لخلافات بينهما واستغل المتهم تواجد المجني عليه بمفرده وذهب إليه وبداخله الانتقام والتخلص منه وعقب رؤيته تشاجر مع المجني عليه، وأخرج من ملابسه مطواة ودفعها نحو المجني عليه ليسدد في قلبه عدة طعنات تسببت في وفاته بالحال.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من احدي اهالي المنطقة يفيد في سقوط بائع داخل محل عمله إثر مشاجرة بينه وبين بائع آخر، وعلي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وعثرت على جثة بائع.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتم حرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات التي احالته محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها في مسبق.

تحرير 290 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

كما واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية والساحلية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير بدون ترخيص، قيادة الدراجات النارية بدون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، و290 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.