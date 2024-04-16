معرض الزهور.. أقدم حدث ثقافي اقتصادي والأكبر في المنطقة العربية

دعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، جميع الشركات والمؤسسات المهتمة بقطاع الزهور ونباتات الزينة للمشاركة في معرض زهور الربيع في نسخته 91، والذي سيقام في المتحف الزراعي بالدقي خلال شهر مايو المقبل.

ويهدف المعرض، الذي يُعدّ الحدث الثقافي الاقتصادي الأقدم والأكبر في المنطقة العربية، إلى:

عرض مجموعة واسعة من الزهور ونباتات الزينة النادرة والشائعة.

توفير منصة للشركات والمؤسسات لعرض منتجاتها وخدماتها.

دعم وتشجيع زراعة الزهور ونباتات الزينة في مصر.

نشر الوعي بأهمية تنسيق الحدائق.

للمشاركة في المعرض، يرجى التقديم من خلال:

الاتصال بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ملء وتقديم الطلبات الخاصة بالمشاركة.

سداد رسوم المشاركة.

تشكيل لجنة من المعنيين بوزارة الزراعة :

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، انه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم تشكيل لجنة من المعنيين بوزارة الزراعة بقطاع الارشاد ومركز البحوث الزراعية، فضلا عن ممثلو قدامى العارضين، وذوي الخبرة من القطاع الخاص، للاعداد والترتيب لكافة الامور الفنية الخاصة بالمعرض، فضلا عن تلقي الطلبات من الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة في معرض هذا العام.

واضاف عزوز الى انه تم تكليف اللجنة بتذليل كافة العقبات وتيسير الاجراءات للعارضين والمشاركين، وتوفير سبل الراحة لهم، ووضع الخريطة الزمنية، والبرامج الخاصة بالمعرض، وتوزيع المساحات على المشاركين، وذلك للخروج بمعرض ناجح، يليق بوزارة الزراعة وتاريخ المعرض.

مجالات زهور الزينة

ومن جهته قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة التنظيمية للمعرض، ان اللجنة بدأت في اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية الخاصة بالمعرض، والاعلان عن تلقى الطلبات الخاصة بالراغبين في المشاركة سواء من الجهات الحكومية او شركات القطاع الخاص، العاملة في مجالات زهور الزينة والقطف والصبارات وتنسيق الحدائق.

واشار عطا الى انه من المقرر افتتاح المعرض في نسحته رقم ٩١ خلال شهر مايو المقبل، بالمتحف الزراعي بالدقي، لافتا الى ان هذا المعرض يعد هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة سنويا وعلى مدار 90 عاما، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين والأشقاء العرب، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، حيث يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي.