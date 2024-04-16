محافظ الإسماعيلية يتابع بدء استلام القمح المحلي

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أمس الاثنين، بدء استلام القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤ بصومعة مركز ومدينة القنطرة شرق.

وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مدير التموين، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، عضو من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب صومعة القنطرة شرق.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ حوالي ٣٨ ألف فدان.

وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.



ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٤، ليصبح سعر توريد الإردب ٢٠٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و١٩٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و١٩٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.