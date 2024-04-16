ارتفاع محدود لأسعار النفط.. وبرنت فوق 90 دولارا

شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء بدعم من بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع والتوتر في الشرق الأوسط، لكن المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول حدت من المكاسب.

أسعار النفط

وأظهرت بيانات رسمية من الصين نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر مستورد للنفط في العالم بواقع 5.3% في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين.

ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بما يصل الى نحو 7 سنتات أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 90.17 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لأسعار النفط للخام الأميركي تسليم مايو بما يصل الىنحو 6 سنتات أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 85.47 دولار للبرميل .

وجاءت المكاسب محدودة وسط مؤشرات صينية غير مواتية من بينها تلك المتعلقة بالاستثمار العقاري، إلى جانب مبيعات التجزئة الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر مارس/آذار وعززت التوقعات بأنه من غير المرجح أن يتعجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة.

وقادت المخاوف من رد إيران على هجوم تعرض له مجمع سفارتها في دمشق إلى ارتفاع سعر برنت يوم الجمعة إلى 92.18 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.

أسعار النفط فى الأسواق

أسعار النفط

وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الاثنين على انخفاض بعدما تبين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع كان أقل ضررا من المتوقع، وهو ما هدأ المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام.

وتنتج إيران أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام وهي منتج رئيسي بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفع الخامان القياسيان يوم الجمعة مع توقع الهجوم الانتقامي الإيراني، وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الصيني بـ5.3% في الربع الأول من العام على أساس سنوي من 5.2% في الأشهر الثلاثة السابقة.