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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

جريزمان
جريزمان

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو مدريد التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بوروسيا درتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات اياب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويلعب أتلتيكو اللقاء بالتشكيل الآتي..

أوبلاك- خيمينيز- أزبلكويتا- هيرموسو- فيتسيل- مولينا- دي بول- كوكي- يورينتي- موراتا- جريزمان.
 

تشكيل أتلتيكو مدريد 

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني حقق فوزًا على نظيره بوروسيا دورتموند في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم علي ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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