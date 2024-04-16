إسرائيل تستمر في قصف مخيم النصيرات لأسباب عديدة.. محلل سياسي يوضح

أكد الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، أن إسرائيل تستهدف منطقة الوسط التي تتركز فيها منطقة دير البلح المكتظة بمخيمات النازحين، مشددًا على أن هناك استمرار استهداف للفلسطينيين في عدد من المناطق بالقطاع.

إسرائيل تستمر في عدوانها:

وأوضح "حرب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مخيمات دير البلح ذات كثافة سكانية وعلى يبدو أن هناك عددا كبيرا من المقاومين المنتمين لحركة حماس، مشددًا على أن المقاومة مستمرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه عندما انتهت حكومة الاحتلال من مهاجمة محافظة "خان يونس"، ذهبت إلى الوسطى باعتبار أن هناك كتيبة من حركة حماس كما تقول إسرائيل، منوهًا بأن هناك معركة ستمتد فترة زمنية طويلة داخل مخيم النصيرات.

وتابع المحلل السياسي، : “هذا يعتبر جزءا من العملية العسكرية التي أشارت إليها حكومة بنيامين نتنياهو”.

وكان قد قتل شخص وأصيب اثنان بجروح اليوم الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة عين بعال، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، حيث جرى نقلهما إلى مستشفيات صور.

وتواصل اسرائيل تصعيدها على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي السياق، افادت وكالة الأنباء اللبنانية، بتعرض أطراف عدد من الاودية والاحراج في القطاع الشرقي لقـصف مدفـعي من العيار الثقيل لا سيما محيط وادي السلوقي من جهة بلدتي مركبا وحولا مصدره مواقع الاحـتلال الاسـرائيلي في فلسـطين المحتلة.

"الكرملين": بوتين ورئيسي يبحثان الوضع في الشرق الأوسط بعد "الرد الإيراني" على إسرائيل

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، اليوم /الثلاثاء/، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الوضع المتأزم في الشرق الأوسط بعد "رد إيران" على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.