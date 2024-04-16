الإدارة الأمريكية: إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة الناطق داخل إيران

أفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية سيكون محدود النطاق.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول - الذي لم تسمه القول إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية بأن إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة داخل إيران لأنها تشعر أن عليها "الرد بعمل عسكري حركي من نوع ما، بالنظر إلى النطاق غير المسبوق للهجوم الإيراني".

وأشار المسئول الأمريكي إلى أن إسرائيل لم تعط الولايات المتحدة إشعارًا رسميًا بشأن خططها ومتى يمكن أن تحدث، معربا عن أمله أن يوجه بعض التحذيرات لحماية المواطنين الأمريكيين وليس فقط العسكريين بل الدبلوماسيين في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أنه إذا لم ترد إسرائيل؛ فإن الولايات المتحدة واثقة من أنه سيكون هناك تهدئة وسيعود الأمر إلى الوضع الراهن، مشيرا إلى أن أي خطوة إضافية تفتح الآن سلسلة من الاحتمالات الأخرى، بعضها مخيف للغاية.

حزب الله يتبنى هجومًا بمُسيرتين على شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد بقصف جنوب لبنان

تجدد القصف المُتبادل بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، والمُستمر منذ اليوم التالي لـ عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" بأن مُسيرتين مُفخختين جرى توجيههما من جنوب لبنان، اخترقتا الأجواء الإسرائيلية دوي تفعيل صافرات الإنذار في شمال سهل الحولة، قبل أن تسقط إحدى المُسيرتين في "بيت هيلل" وتسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وتسبب في حريق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يُحقق في عدم تفعيل أجهزة الإنذار إثر "تسلل" المُسيرتين المُفخختين من جنوب لبنان.

وجدد حزب الله استهدافه للمواقع الحدودية بالقذائف الصاروخية.

وتبنى حزب الله - في بيان صحفي - الهجوم بالمسيرتين الانقضاضيتين، وقال إن الهجوم استهدف "منظومة دفاع صاروخي إسرائيلية في بيت هيلل"، مشيرا إلى أن ذلك جاء دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"سقوط شهيد وإصابة اثنين بجروح"، عقب غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق "عين بعال" في الجنوب.

مقتل وإصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

قتل شخص وأصيب اثنان بجروح اليوم الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة عين بعال، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، حيث جرى نقلهما إلى مستشفيات صور.

وتواصل إسرائيل تصعيدها على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بتعرض أطراف عدد من الاودية والاحراج في القطاع الشرقي لقـصف مدفـعي من العيار الثقيل لا سيما محيط وادي السلوقي من جهة بلدتي مركبا وحولا مصدره مواقع الاحـتلال الإسرائيلي في فلسـطين المحتلة.