قرار جديد حول متهم بإدارة مصنع منظفات غير مرخصة

أصدرت النيابة المختصة، قرارا بتجديد حبس متهم بإدارة مصنع منظفات غير مرخصة في دار السلام، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (صاحب مصنع منظفات - كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام) لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بإنتاج وتعبئة كمية كبيرة من المنظفات الصناعية مقلدة ومغشوشة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على أكثر من (30 طن منظفات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

القبض على لص ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار في الهرم



تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من في القبض على عاطل متهم بسرقة ألواح الطاقة الشمسية الخاصة برادار في الطريق السياحي بالهرم، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة الت

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم الإلكترونية.

وفى سياق آخر عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شقيقين بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بإطلاق أعيرة نارية أصابت مندوب مبيعات، أثناء مروره بجوار مشاجرة بين المتهمين وآخرين فى منطقة الوراق.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمى حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمان "هانى.ع . ا" 45 سنة، و"امين.ع. ا" 25 سنة، ضربا المجنى عليه حسن حمدى، مندوب مبيعات، 28 سنة، عمدا، بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين "فرد خرطوش" استقر بوجهه محدثين إصابته، والتى تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تمثلت فى فقد الإبصار بالعين اليسرى تقدر نسبتها بنحو 35%.

وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، إنه حال سيره بالطريق العام أبصر مشاجرة بين المتهمان وآخرين مجهولين إثرها أطلق المتهمان عيارين ناريين من "فرد خرطوش" استقر بعينه اليسرى ووجه محدثين إصابته التى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة.

الإيقاع بعصابة سرقة الدراجات النارية

كما تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "قطع الأسلاك".. واعترفوا بارتكاب (10 وقائع) سرقة وأرشدوا عن المسروقات.

كما تمكنت من ضبط (عاطلَين"لأحدهما معلومات جنائية").. لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى- كمية من المنظفات) من داخل جمعية استهلاكية - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وأرشدا عن المسروقات.



