عبدالناصر زيدان: الزمالك يستحق الفوز.. وكولر لابد من مراجعة أوراقه

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على فوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، المباراة التي أٌقيمت أمس الاثنين، في إطار مباريات الدوري المصري.

إقرأ أيضًا..

وقال زيدان،خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن الزمالك يستحق الفوز بالفعل على الأهلي، بعد مباراة قوية قدمها اللاعبين والجهاز الفني بقيادة جوميز.

وأضاف، أن من أخفى كرات المباراة في الدقائق الأخيرة وبعد هدف الأبيض الثاني، هو حازم نجل أسامة حسن لاعب الزمالك السابق.



وأكمل، أن المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، عليه مراجعة أوراقه وأداءه خلال المباريات الأخيرة، بعد تراجع النتائج خلال الأسابيع الماضية، خاصة في الدوري.