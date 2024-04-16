جولات لمتابعة العمل بالمواعيد الرسمية للمحال العامة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في متابعة التزام المحال التجارية بمواعيد العمل والغلق في تمام الساعة العاشرة مساءا في الأيام العادية ، ويتم زيادة مواعيدالعمل بالغق في تمام الساعة الحادية عشر مساءا في الأعياد .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أنه بدءاً الإثنين، 15 ابريل 2024 ، سيتم عودة العمل بالمواعيد الرسمية لغلق المحال العامة من مولات وكافيهات ومطاعم ، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، على أن تطبق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل كل عام ، طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال ، برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ ، أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا ، ستكون من الساعة 7 صباحا ، وتغلق الساعة 10 مساءً ، على أن يتم زيادة المواعيد يومي الخميس والجمعة ، وفي الإجازات والأعياد الرسمية ، لتغلق الساعة 11 مساءً ، بينما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بالمولات التجارية يوميًا ، من الساعة 5 صباحًا ، على أن تُغلق الساعة 12 منتصف الليل ويتم زيادة مواعيد الغلق ساعة خلال يومي الخميس والجمعة ، لتغلق 1 صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأضاف المحافظ ، أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8 صباحًا ، وتغلق الساعة 6 مساءً ، عدا الورش الموجودة على الطرق ، ومحطات الوقود ، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن ، وأشار المحافظ ، إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة ، والسوبر ماركت ، والمخابز ، والأفران ، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال ، مثل محال بيع الفاكهة والخضروات ، ومحلات الدواجن ، وأسواق الجملة ، والصيدليات .

وشدد محافظ المنيا ، على الإلتزام بتنفيذ قرارات الغلق ، مشيراً ، إلى أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، منوهًا بضرورة تعاون المواطنين ، في تطبيق مواعيد الفتح والإغلاق ، والإبلاغ عن أي مواطن يخالف هذه المواعيد ، لضمان حسن تطبيق واحترام القرارات الحكومية ، والحفاظ على صحة الجميع ، موجهاً ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة ، بضرورة التأكد من الإلتزام بتطبيق المواعيد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.