سياسي متهم بالتحرش بعد مصافحة عيد ميلاد

قالت جمعية المحامين المسلمين في كينيا، إنه يجب التحقيق مع سياسي بدا أنه يجبر امرأة على مصافحته بتهمة التحرش.

جمعية المحامين المسلمين في كينيا

ويظهر شريط فيديو انتشر على نطاق واسع لحفل عيد ميلاد في المكتب كين نغوندي، رئيس مجلس مقاطعة نيروبي، وهو يصر على ما يبدو على أن تصافحه زميلة مسلمة، كما شوهد وهو يضع يده على كتفها عندما تقف.

ولم يعلق نغوندي على الفيديو.

تشير وسائل الإعلام والمعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي، إلي أن النساء المسلمات المتدنيات لا يصافحن معارفهن الذكور.

ويقول كثيرون إن المرأة التي تظهر في الفيديو تبدو غير مرتاحة، وقال محامون مسلمون إن الأمر يرقى إلى الاعتداء الجنسي والجسدي.

يقولون إنهم المطالبة بـ"المساءلة"، عما حدث ومطالبة الشرطة بتوجيه تهم جنائية، ضد السيد نغوندي.

تعيش دولة كينيا، حالة من القلق والتوتر، بسبب استمرار إضراب الأطباء نيروبي علي مدار 30 يومًا، مما جعل المستشفيات والوحدات الصحية خالية تمامًا من الأطباء والمرض يستغيثون.

قصص واقعية

أجريت أحدي المواقع العالمية، جولة داخل مستشفيات نيروبي، فوجئ بأن معظم الأسرة في جناح الولادة في مستشفى كيهارا المستوى 4 في ضواحي العاصمة الكينية نيروبي فارغة، ثلاثة فقط مشغولة من أصل أكثر من عشرة.

تقول ممرضة، إن المستشفى لا يستقبل النساء اللواتي يحتجن إلى عملية قيصرية لأنه لا يوجد طبيب لإجراء العملية، الأطباء هنا وفي جميع أنحاء البلاد، مضربون منذ حوالي شهر الآن.

وأضافت أحدى الممرضات، أن المستشفيات العامة فارغة تقريبا، هناك صمت مقلق في الأماكن التي عادة ما تكون مليئة بالأشخاص الذين يبحثون عن مجموعة من الخدمات الحيوية.

يضطر المرضى الآن إلى الذهاب إلى المستشفيات الخاصة باهظة الثمن أو تأخير العلاج ، مما يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة وأحيانا الوفيات.

يدرك المسعفون المشاكل التي يسببها الإضراب، لكنهم يجادلون بأن العمل الصناعي ضروري "لمساعدة الجمهور في الحصول على رعاية صحية جيدة" على المدى الطويل، لأن ظروف عملهم ونقص المعدات تعني أنهم لا يستطيعون علاج المرضى بشكل صحيح، كما يقول دافجي بهيمجي، الأمين العام لنقابة الأطباء.

"في بعض الأحيان نكون هناك فقط للإشراف على الموت" .

وقالت امرأة لبي بي سي إن شقيقة زوجها، التي كانت في حالة مخاض وتحتاج إلى عملية جراحية، فقدت طفلها الذي لم يولد بعد بسبب الإضراب.

وكانت المريضة قد سافرت من غرب كينيا، حيث لم تتمكن من الحصول على العلاج، إلى مستشفى الإحالة الرئيسي في نيروبي، ولكن تم رفضها.

تم نقلها في النهاية إلى مستشفى خاص ولكن بعد فوات الأوان لإنقاذ طفلها.

تقول لوسي برايت مبوغوا، البالغة من العمر 26 عاما، إن طفلها البالغ من العمر 10 أشهر موجود في مستشفى كينياتا الوطني في نيروبي منذ يناير.

يعالج طفلها من حالة تتطلب عناية مستمرة ولكن لا يتوفر سوى عدد قليل من الأطباء. يأتون الآن مرتين في الأسبوع بدلا من يوميا، إنه أمر مؤلم عندما لا تكون هناك خدمة الطفل يعاني ولا توجد مخدرات".

وتقول والدتها، آن، إنها غالبا ما تقضي ليال في مركز العيادات الخارجية حتى تكون متاحة لابنتها، ولتوفير تكاليف النقل.

وتقول المزارعة، التي جاءت إلى نيروبي من منزلها الريفي على بعد 200 كيلومتر (125 ميلا) بعد مرض حفيدها، إنها تحاول مساعدة ابنتها ماليا ولكن الأمر صعب للغاية.

وتقول عن الأطباء المضربين والحكومة: "لماذا لا يجلسون ويوافقون"، مضيفة "نحن، الأسماك الصغيرة، نعاني حقا" وهي وجهة نظر يرددها الكثيرون.

كان البعض يبحث عن العزاء في الصلاة.

ويقول قس في كيبيرا، أحد أكبر الأحياء الفقيرة في نيروبي، إنه كان يرى حوالي خمسة مرضى في الأسبوع.

"أنت تعرف أنهم بحاجة إلى أن يراهم الأطباء، ولكن إذا لم يكن هناك علاج، فأنت تقدم الصلوات حتى يتوقفوا عن التفكير في أفكار أخرى أو يفقدوا الأمل"، يقول القس ستيفن جيندا لبي بي سي.

وقد تفاقمت المشاكل الآن مع انضمام الضباط السريريين إلى الإضراب.

وهي توفر خدمات العيادات الخارجية وتشكل العمود الفقري للرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية. لكنهم تعهدوا بعدم التزحزح حتى يتم تلبية مطالبهم.

وجاء العرض بعد مفاوضات، بما في ذلك محادثات بتكليف من المحكمة شارك فيها ممثلون عن مختلف الإدارات الحكومية.

لكن الأطباء رفضوا ذلك، قائلين إن الأجر المقدم للمتدربين يرقى إلى تخفيض كبير للمبلغ الذي تم الاتفاق عليه في صفقة عام 2017.

حددت الحكومة الرقم الجديد بمبلغ 540 دولارا (430 جنيها إسترلينيا) شهريا، لكن النقابة تقول إنه تم الاتفاق على 1,600 دولار للأجور والبدلات في الصفقة.

لم تتمكن السلطات من توظيف جميع الأطباء المتدربين لأنها تقول إنه لا يوجد ما يكفي من المال لدفع رواتب جميع المتدربين المحتملين.

وقد ترك هذا الكثيرين يشعرون بالمرارة وغير مرغوب فيهم.

وقال ميشيني مايك، وهو طبيب خريج ينتظر تعيينه، لبي بي سي في بداية الإضراب إن الحكومة "لا تعطيك الأولوية وللمهارات التي تمتلكها".

توضح شيرلي أوغالو، وهي طبيبة أسنان تنتظر أيضا تعيينها، إن التخرج كان لحظة جميلة للغاية "لكنني الآن أقاتل".