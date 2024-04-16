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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس البنك الأهلي يجتمع مع اللاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

البنك الأهلي
البنك الأهلي

حرص اللواء اشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى على الاجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الغد أمام طلائع الجيش وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. 

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ويلتقي البنك الأهلي بنظيره طلائع الجيش مساء غدًا الأربعاء على استاد القاهرة الدولي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة. 

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد طلائع الجيش حاليًا في المركز الـ 11 برصيد 21 نقطة .

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