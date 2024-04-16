إطلاق سراح نساء متهمات بإطلاق صيحات الاستهجان ضد سيدة زيمبابوي الأولى

أسقطت التهم الموجهة إلى تسع نساء كن قد اعتقلن في زيمبابوي بتهمة إطلاق صيحات الاستهجان ضد السيدة الأولى، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

نساء زيمبابوي

وتم سحبها بناء على تعليمات من السيدة الأولى أوكسيليا منانجاجوا، حسبما ذكرت التقارير، نقلا عن المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا.

ونقل عن تشارامبا قوله "اتفقت كل من السيدة الأولى والمفوض العام للشرطة على أن الضباط على الأرض بالغوا في رد فعلهم".

وقيل إن المرأتين، اللتين تراوحت أعمارهن بين 19 و49 عاما، أطلقتا صيحات الاستهجان ضد السيدة منانغاغوا بعد أن فاتتها الطعام والملابس التي كانت توزعها في حدث خيري في مقاطعة مانيكالاند الشرقية يوم الأربعاء الماضي.

محامو زيمبابوي لحقوق الإنسان (ZHLR) ، الذين مثلوا النساء في المحكمة :"اتهم المدعون العامون النساء ، اللواتي كن جالسات على الأرض ، بالوقوف وبدأن في إطلاق صيحات الاستهجان على السيدة الأولى بينما كانت تدلي بملاحظاتها الختامية خلال خطابها بنية تعطيل خطابها وإظهار السخط لأنهن لم يتلقين أي شيء منها" .

وأضافت أنهم اتهموا بسلوك "غير قانوني ومسيء ومهين" تجاه السيدة الأولى واتهموا بعد ذلك بالسلوك غير المنضبط.

وقالت المنظمة إن المرأتين نفتا التهم الموجهة إليهن، بحجة أنهن اعتقلن لمغادرتهن الحدث بينما كانت السيدة الأولى لا تزال تتحدث.

فوجئ الآلاف من المتزوجين حديثا في زيمبابوي، عندما علموا أن شهادات زواجهم غير صالحة.

وقد تبين أنه بسبب مشكلة كتابية، فإن الشهادات الصادرة خلال الأشهر ال 18 الماضية باطلة، وهو اكتشاف يمكن أن يؤثر على جميع الأزواج الذين تزوجوا خلال هذه الفترة.

ظهرت المسألة إلى العلن عندما أصدرت جمعية القانون في زيمبابوي إشعارا تنبيهيا للمحامين في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن القرطاسية المستخدمة في شهادات الزواج المدني لا تزال تستشهد بفصل من قانون الزواج القديم، الذي تم إلغاؤه في عام 2022.

أحدث القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2022، تغييرات شاملة، بما في ذلك حقوق أكبر للشركاء في الزيجات التقليدية، كما جرم زواج الأطفال.

نصحت جمعية القانون المتضررين بأخذ شهاداتهم إلى المسجل ، الذي سيقوم بتصحيح المستند وختمه.

كما حذر المحامون من أنه إذا كان لديك شهادة غير صالحة ، فلا يمكنك الحصول على الطلاق.

العديد من المتزوجين حديثا الذين تحدثوا إلى بي بي سي لم يكونوا على علم في السابق بأن شهاداتهم قد تكون غير صالحة.

أثار هذا الخلط الفرح على منصات المراسلة الفورية المختلفة ، حيث مازح البعض أنها كانت فرصة لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج من زواجهم.

وقالت إدارة السجل المدني للصحيفة المملوكة للدولة وقائع أنه في حين أنه يمكن تعديل الشهادات الحالية ، فإنه لا يمكنه طباعة قرطاسية جديدة تحمل القانون الصحيح دون أن تعلن الحكومة أولا عن التغيير عبر الجريدة الرسمية.