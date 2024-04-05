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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه البنك الأهلي في دوري اليد

يد الأهلي
يد الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، عندما يلاقي نظيره فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

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وتنطلق المباراة في العاشرة مساء، وتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الفريق إلى الفوز بها وتقديم عرض مميز.

وشهد المران الأخير لرجال اليد تركيزًا كبيرًا من جانب الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، على العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة، إلى جانب التدريبات التخصصية المتنوعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد قدم عرضًا قويًّا، في المباراة السابقة أمام نادي الزمالك، حيث حقق الفوز بنتيجة 33-31، ضمن منافسات البطولة.

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