موعد مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة بنهائي السوبر الأفريقي لليد

في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، يلتقي الأهلي نظيره الزمالك في نهائي بطولة السوبر الأفريقي، التي تستضيفها الجزائر، وتقام على صالة ميلود هدفي بولاية وهران.





وقام الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق صباح اليوم؛ استعدادا لخوض مباراة نهائي السوبر الأفريقي أمام الزمالك، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية قبل المباراة المرتقبة.



‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد -عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».