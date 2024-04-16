موعد مباراة الأهلي ومازيمبي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا
في تمام الثالثة من عصر يوم السبت المقبل ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، على أن يكون لقاء الإياب بمصر على ستاد القاهرة مساء يوم 26 من شهر أبريل الجاري.
على صعيد آخر ، يواصل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، أداء جلسات علاج طبيعي على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي.
ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة زد قبل الأخيرة بالدوري.
وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز ، قبل أن يخسر بالأمس أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف ، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.