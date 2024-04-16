موعد مباراة الأهلي ومازيمبي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

في تمام الثالثة من عصر يوم السبت المقبل ، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، على أن يكون لقاء الإياب بمصر على ستاد القاهرة مساء يوم 26 من شهر أبريل الجاري.





على صعيد آخر ، يواصل مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ، أداء جلسات علاج طبيعي ‏على هامش تدريبات الفريق المقامة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي.

ويخضع مروان عطية للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد قبل الأخيرة بالدوري.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز ، قبل أن يخسر بالأمس أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف ، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.