بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد 2024 (يلا شوت)

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد 2024 (يلا شوت) ، وفي مساء اليوم، ستشهد صالة المركب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية، مواجهة مثيرة بين الفريقين الكبيرين في عالم كرة اليد بمصر، الأهلي والزمالك، في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد لعام 2024. ستكون هذه المواجهة النهائية فرصة لكل من الأهلي والزمالك للتتويج باللقب والتفوق على الآخر.

في الطرف الأحمر، يدخل الأهلي المباراة بعد تأهله من دور نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق فوز ساحق على فريق بي إم سي الكونغولي بنتيجة 38-21. ويعتبر الأهلي حاملًا لقب النسخة السابقة من البطولة، مما يجعله متطلعًا للحفاظ على هذا اللقب وتكرار النجاح في النهائي.

أما الزمالك، فقد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على فريق شباب كينشاسا الكونغولي بنتيجة 41-29. يدخل الزمالك النهائي بتطلع لاستعادة اللقب والتتويج به بعد غياب، وسيكون لاعبوه على أتم الاستعداد للمنافسة الشرسة ضد الأهلي.

قوائم الفريقين لهذه المباراة الحاسمة تضمنت العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة اليد المصرية، حيث يمتلك كلا الفريقين تشكيلة قوية ومتميزة من اللاعبين. بالإضافة إلى الأداء الفردي المتميز، ستكون قدرة كل فريق على العمل الجماعي والتنسيق الجيد أساسيًا لتحقيق الفوز وتحقيق الهدف المنشود.

من المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق إلى تقديم أفضل أداء للفوز باللقب وإسعاد جماهيره. ينتظر عشاق الرياضة في مصر وخارجها هذه المواجهة بفارغ الصبر، في انتظار متابعة أحداث النهائي الحماسي بين الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد

تنطلق المباراة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد، في السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة والصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد .. اضغط هنا

يمكن للمتابعين مشاهدة المباراة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي لكرة اليد، على قناة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، على شبكة اليوتيوب.

يومًا مميزًا ينتظر عشاق كرة اليد في مصر والعالم العربي، حيث يلتقي اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بنظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، والذي يُقام في الجزائر. ستكون هذه المواجهة نهائيًا مثيرًا ومنتظرًا بشغف كبير، حيث يتنافس الفريقان على اللقب الغالي ويسعيان لتحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرهم.

على الجانب الأحمر، يدخل النادي الأهلي المباراة بعد أداء مميز في دوري المجموعات ونصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق فوز ساحق على فريق بي إم سي الكونغولي بنتيجة 38-21. وتعتبر هذه المباراة فرصة للأهلي لتعزيز سجله الرائع في عالم كرة اليد وحصد البطولات القارية.

من جهة أخرى، يدخل الزمالك النهائي بعد فوزه بنتيجة كبيرة في مباراة نصف النهائي على فريق جي أس كي الكونغولي، حيث تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 41-29. يسعى الزمالك لاستعادة اللقب وتحقيق الفوز بالمباراة النهائية وتحقيق اللقب الغالي.

يشهد النهائي مواجهة بين فريقين تاريخيين في عالم كرة اليد المصرية، حيث يمتلك كل فريق تاريخًا غنيًا بالإنجازات والألقاب. يتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومحمومة، وسيكون الفوز هدفًا رئيسيًا لكل من الأهلي والزمالك، حيث يسعي كل فريق لتحقيق الانتصار وتحقيق اللقب وإسعاد جماهيره.

من المتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومتميزًا في المباراة، وسيعتمد كل منهما على خبراته ومهاراته في اللعب الجماعي والفردي لتحقيق الفوز. ينتظر عشاق كرة اليد في مصر والعالم هذه المواجهة بشغف كبير، وسيكونون على موعد مع نهائي مثير ومثير للغاية يحمل في طياته الكثير من الإثارة والتشويق.