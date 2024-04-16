شبانة : كوارث كولر سبب خسارة الأهلي للقمة

وجه الإعلامي محمد شبانة انتقادات حول طريقة إدارة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك.

أضاف شبانة خلال برنامجه "من الاخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر يصر على عدم الإعتراف بأخطائه في التشكيل وإصراره على الدفع المهاجم الفرنسي موديست وهو ما كلف الفريق نقاط المباراة بجانب إقحامه لكريم نيدفيد العائد من الاصابة أساسيًا.

وتابع شبانة أن سوء أداء ثنائي الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعة كان له دورا كبيرا في فوز الزمالك بالمباراة والذي استغل الاخطاء للوصول إلى الفوز.

وأكمل: بأنه بالمثل إرتكب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك العديد من الأخطاء في ادارته للمباراة خاصة في الشوط الثاني بعدما سحب ثلاثي خط الوسط عبدالله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر وهو ما اعطى للاهلي الافضلية في الربع ساعة الاخيرة من المباراة إلا أن هدف الفوز للجزيري أنقذ جوميز من مقصلة الانتقادات.