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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يعلن غياب لاعبه شهر عن الملاعب

خروج كونور برادلي
خروج كونور برادلي مصابا في مباراة ليفربول مع كريستال بالاس

أعلن نادي ليفربول الأنجليزي ان مدافعه الصاعد كونور برادلي سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر بسبب إصابته في انكل القدم خلال مباراة ليفربول مع كريستال بالاس في بطولة الدوري الأنجليزي والتي أنتهت بفوز كريستال بالاس بهدف مقابل لاشىء .

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وكان كونور برادلي قد اصيب بعد دقائق من بداية الشوط الثاني لمباراة ليفربول مع كريستال بالاس وخرج من المباراة اثر تلك الاصابة وشارك بدلا منه الدولي الأنجليزي  ترينت الكسندر ارنولد الذي شارك للمرة الاولى منذ ١٠ فبراير الماضي  وتم تشخيص إصابته بكدمة في انكل القدم سيغيب على اثرها لمدة تقترب من الشهر .

وبهذا من المنتظر ان يغيب كونور برادلي عن لقاءات ليفربول امام فولهام الأحد المقبل ثم ايفرتون يوم الاربعاء ٢٤ أبريل ثم مواجهة ويستهام يونايتد يوم ٢٧ أبريل المقبل كحد ادني من مباريات الدوري الأنجليزي إلى حانب مواجهة العودة الحاسمة مساء الخميس المقبل امام اتالانتا الإيطالي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوربي وهي المباراة التي يحتاج فيها ليفربول لمعجزة لتجاوز عقبة منافسة الإيطالي بعد خسارته على ملعبه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة  .

يذكر ان كونور برادلي - ٢٠ سنة - لعب أولى مبارياته مع فريق ليفربول موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ثم انتقل لموسم على سبيل الإعارة مع فريق بولتون واندرز قبل ان يعود إلى ليفربول ويشارك هذا الموسم في ٢٢ مباراة مع الريدز .

 

 

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