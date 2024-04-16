اندفاعي أذاني .. ميدو يكشف معاناته في صغره: كنت أركب 3 مواصلات لأصل مكان التدريب

قال الكابتن أحمد حسام ميدو، إن اندفاعه وضعه في موقف لا يحسد عليه وبسببه تأذى كثيرا، مضيفا أنه يؤمن أن الرجل لا ينضح بشكل كامل إلا حينما يتم عامه الـ40، عندها يصل لشخصيته الحقيقية.

وأكد ميدو خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه أصغر لاعب مثل نادي الزمالك في التاريخ، وأصغر لاعب مثل منتخب مصر فضلا عن أنه كان أصغر مدير فني جاء في الدوري المصري.



ولفت إلى أنه راض عن شخصيته الحالية، قائلا: «زمان كنت مندفع وبتخانق لكن دلوقتي بفكر مليون مرة قبل ما أدخل في صدام وبحاول أعدى بكل المواقف بهدوء».

ركوب 3 مواصلات عشان أروح التدريب

ونوه إلى أنه عندما كان في التاسعة من عمره كان يستقل 3 وسائل مواصلات كي يذهب للتدريب في نادي الزمالك، مضيفا أن 2 من أبنائه يلعبون كرة القدم أحدهم في الزمالك.



وأوضح أن طريق كرة القدم صعب وفيه منافسة كبيرة ومش معنى أن أنت أبوك لاعب كرة تبقى الدنيا سهلة معاك، مردفا: شخصيات أبنائي مختلفة».



ولفت أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، إلى أنه يرفض عمل دعاية لأبنائه حتى لا يضعهم تحت ضغط ويفضل أن يتركه يعمل مع نفسه ويتعلم من أخطائه ويتعامل مع المشاكل بنفسه.



ووجه نصيحة لأولاده قائلا: بداية النجاح في كل شيء هو الانضباط، ولازم تكون قوي، وتضع هدف أمامك تقاتل لأجله ومفيش حاجة سهلة وفي ناس في الطريق يحاولون التشكيك في قدراتك ويعطلوك، والتأكد أنه ليس كل الناس هتحبك وتساعدك وفي ناس تعطيك المعلومة الخطأ.

إحنا ولاد المدرج



قال أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، إن المنافسة في الكرة شريفة والكل إخوات في الآخر، معبرا عن أمله في انتقال هذا الإحساس إلى الجماهير.



وأضاف ميدو خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، «في ناس مصلحتها خلق وقيعة بين الجماهير وعندهم أجندة لصنع المشاكل بين الجمهور».



ووجه أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، رسالة للجماهير قائلا: لا تنساقوا وراء كل شخص على السوشيال ميديا يتحدث على لسان الأهلي والزمالك، لازم تعرفوا الناس أيه خلفيتها وشغالة تبع مين.



واختتم أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، أن المسئولين في الدولة المصرية يقومون بمجهودات كبيرة لعودة الجماهير للمدرجات، قائلا: إحنا ولاد المدرج.