الثلاثاء 16 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: إبراهيم نور الدين كان سيجلس في منزله إذا قام بطرد نيدفيد

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إبراهيم نور الدين، حكم مباراة القمة كان سيبتعد عن المشهد الرياضي بالكامل حال قيامه بطرد كريم نيدفيد، لاعب الأهلي.

إقرأ أيضًا..

ميدو يكشف سبب وفاة محمد مدحت المعد البدني لنادي الزمالك


وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد اتحاد كرة في الدنيا يعلن عن طاقم حكام بأكثر من 24 ساعة، إلا أن الأخطاء أصبحت عادية في الكرة المصرية".
وأضاف: "إبراهيم نور الدين وضع نفسه في موقف صعب بإعلان موعد اعتزاله وإصراره على إدارة مباراة القمة".
وتابع: "إذا أشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء لكريم نيدفيد في الدقيقة 32 لكان جلس في منزله لأخر يوم في عمره، ولن يعمل في التحليل أو اتحاد الكرة أو في أي شيء آخر".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "من 10 حكام سيقوم 9 حكام غير الحكم إبراهيم نور الدين بإشهار البطاقة الصفراء الثانية لكريم نيدفيد في تدخله على ناصر ماهر".

مواد متعلقة

على الحجار يكشف لأول مرة عن مفاجآت حصرية حول أولى حفلات مشروع «100 سنة غنا»

فيلم ليه تعيشها لوحدك .. إيرادات ضعيفة في آخر يوم عرض

حسام موافي يكشف عن مرضى السكر الممنوعين من الصيام.. فيديو

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

"نيدفيد" يلحق بمعسكر الأهلي بالإمارات عقب انتهاء الامتحانات

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات ضئيلة

بالألم المكتوم والقلوب الصابرة يواجهن السرطان
الجريدة الورقية