طريقة عمل الأرز الأفغاني باللحم

يحتل طبق الأرز مكانة هامة وسط الأطباق الرئيسية وهذا ما يدفع الأمهات الي تحضيره بأكثر من طريقة لتضيف الأمهات لمسات مختلفة على مائدة الطعام.

ويأتي طبق الأرز الأفغاني باللحم مكانة خاصة عند الكبار لمذاقه الشهي واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضيره بشكل مميز ومختلف.

المقادير

- أرز بسمتي : 3 اكواب (هندي)

- لحم الخروف : كيلو (مع العظم ومقطع قطع متوسطة)

- البصل : 3 حبات (مفروم)

- الجزر : 3 حبات (مقطع شرائح رفيعة)

- زبيب : كوب (أحمر)

- لوز : نصف كوب (شرائح)

- الزيت النباتي : نصف كوب (+2 ملعقة كبيرة)

- ملح : رشّة

- هيل : 8 حبات

- القرنفل : 5 حبات

- الكمون : ملعقة صغيرة (حبّ)

- القرنفل : ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير

في قدر على النار، سخني الزيت النباتي وإقلي البصل حتى يذبل.

أضيفي قطع اللحم وقلبي قليلاً، ثم نكّهي بالملح، والهيل، وحب القرنفل، والكمون، والقرنفل المطحون.

صبّي الماء فوق المكونات، ثم غطّي القدر واتركيه حتى تمام نضج اللحم.

سخني 2 ملعقة من الزيت النباتي في مقلاة على النار، ثم أضيفي شرائح الجزر وقلبيه لعدة دقائق حتى يذبل.

أضيفي الزبيب وشرائح اللوز، وقلبي المكونات لحوالي 10 دقائق، ثم ارفعي المقلاة عن النار وضعيها جانباً.

اغسلي الأرز وانقعيه لمدة نصف ساعة.

أضيفي الأرز فوق اللحم عند نضجه، ثم غطّي القدر وخففي النار حتى تمام نضج الأرز.

ضعي الأرز الأفغاني باللحم في طبق التقديم، ثم وزعي الجزر والزبيب واللوز على الوجه، وقدميه ساخناً إلى جانب.