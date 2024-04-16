الكويت تطلق معرض الكتاب الإسلامي تحت شعار "وعي يتشكل"



انطلقت في الكويت فعاليات النسخة الـ 46 من معرض الكتاب الإسلامي الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي تحت رعاية وزارة الإعلام، وذلك بمشاركة 11 دولة خليجية وعربية، إلى جانب تركيا وبريطانيا.



وقال رئيس مجلس إدارة "الإصلاح الاجتماعي" خالد المذكور إن المعرض يتطور سنوياً مجارياً التطور التقني وتحديثات الطباعة، مشيراً إلى التغير الذي طرأ على أشكال الطباعة وأنظمة النشر طوال الأعوام الـ 46 من عمر المعرض، مضيفا أن إصدار الكتب وتوزيعها من أساسيات عمل الجمعية، لافتاً إلى أن المعرض يتضمن فعاليات عديدة منها ما يعنى بأنشطة الطلبة التعليمية والتثقيفية وغيرها.



من جانبه، أكد الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثل وزير الإعلام سعد العنزي أن مواصلة إقامة المعرض طوال السنين الماضية تعد رسالة تترجم جهود جمعية الإصلاح الاجتماعي، وإضافة لمسيرة البلاد في نشر المعرفة والثقافة محلياً ودولياً.



ويشارك في النسخة الحالية من المعرض التي تقام تحت عنوان "وعي يتشكل" نحو 120 جهة ودار نشر من مؤسسات حكومية وجمعيات نفع وجهات تعليمية، وكانت النسخة الـ 45 من المعرض أقيمت شهر مايو من العام الماضي تحت شعار "القراءة حياة"، وشهدت مشاركة 12 جهة حكومية و49 دار نشر من داخل الكويت وخارجها.