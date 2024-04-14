بعد فتحها.. كيفية التقديم على تأشيرة العمل في الكويت 2024

أعلنت السلطات الكويتية، مؤخرًا إعادة استقبال طلبات منح تأشيرات العمل للمصريين في القطاع الأهلي الكويتي، الذي بدأ مطلع شهر أبريل الجاري.

وفي هذا الإطار حددت وزارة الداخلية الكويتية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على تصاريح عمل أو الموافقة على تأشيرة الكويت للعمل هناك، بعد فتح استقبال الطلبات بعد توقف دام نحو 16 شهرًا.

شروط الحصول على تأشيرة العمل في الكويت

– للمتقدم كفيل كويتي الجنسية مقيم بإحدى مناطق الكويت.

– أن يمتلك الكفيل تسجيل قانوني.

– أن يستخرج الكفيل عقد عمل للمتقدم في العمل الأهلي الكويتي.

– استيفاء المتقدم لكافة المستندات المطلوبة وتقديم أصل الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرة.

– خضوع المتقدم للحصول على تأشيرة الكويت للفحص الطبي في إحدى المراكز الطبية الحكومية المصرية المعتمدة.

– أن يتم تسجيل رقم بطاقة الرقم القومي المصري للمتقدم على السجلات الطبية لضمان عدم التلاعب بها.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح العمل في الكويت

يجب تقديم بعض الأوراق الرسمية والمصدقة لسفارة الكويت بالقاهرة، للحصول على تصريح العمل بالكويت في القطاع الأهلي:

– استخراج «سمة الدخول» وهي خدمة يتم الحصول عليها من موقع وزارة الداخلية الكويتية

– أصل جوز السفر وصورة ضوئية مكتوب عليها رقم هاتف مدون عليه رقم هاتف المتقدم.

– صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم «فيش وتشبيه» حديث موجه إلى السفارة، وبشرط أن يكون التاريخ بعد تاريخ استخراج سمة الدخول.

– تقديم أصل عقد العمل مصدق عليه من وزارة الخارجية الكويتية والسفارة المصرية في الكويت ووزارة القوى العاملة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، مع مٌراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا، وأن يكون تاريخ تصديق العقد من الخارجية الكويتية لاحقًا لتاريخ إصدار العقد.

– ألا يكون هناك كشطًا في أي بند من بنود العقد.

– تقديم أصل الكشف الطبي ساري

– أصل الشهادة الطبية من المعامل المركزية ومطابقة لرقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

– إيصال إيداع نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي، صادر من بنك الكويت الوطني باسم صاحب المعاملة.

طلبات التأشيرات للعمل

هذا وتعد الكويت إحدى أغنى دول العالم، فرص عمل مُتنوعة في مختلف المجالات، بدءًا من الهندسة والطب وصولًا إلى التكنولوجيا والتعليم.

وفي أبريل 2024، فتحت الكويت أبوابها لاستقبال طلبات التأشيرات للعمل بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف.