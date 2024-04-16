Intel تطلق العنان للذكاء الاصطناعي المؤسساتي مع مسرع Gaudi 3

قدمت Intel مسرع Intel Gaudi 3 لتحقيق الأداء، والانفتاح، وتوسيع خيارات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات، كما كشفت النقاب عن مجموعة من الأنظمة الجديدة المفتوحة القابلة للتوسيع، وعن منتجات الجيل التالي، بالإضافة للتعاونات الاستراتيجية لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومع نجاح 10% فقط من المؤسسات في إيصال مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مرحلة الإنتاج خلال العام الماضي، تعالج أحدث عروض Intel التحديات التي تواجهها الشركات عند توسيع نطاق مبادرات الذكاء الاصطناعي.

قال بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة Intel: «يتقدم الابتكار بوتيرة غير مسبوقة، ويتم كل ذلك بفضل السيليكون - كما تتحول جميع الشركات إلى شركات ذكاء اصطناعي بسرعة. وتعمل Intel على توفير الذكاء الاصطناعي في كل مكان من المؤسسات، بدءاً من الحاسوب الشخصي، وحتى مركز البيانات وحوسبة الحافة. وتقدم منصاتنا Gaudi، وXeon، وCore Ultra الأحدث لدينا مجموعة شاملة من الحلول المرنة المصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا وشركائنا والاستفادة من الفرص الهائلة المقبلة».

تتطلع الشركات إلى نقل الذكاء الاصطناعي التوليدي من البرامج التجريبية إلى مرحلة الإنتاج. وللقيام بذلك، فهي تحتاج إلى حلول متاحة بسهولة، ومبنية على معالجات عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة والطاقة مثل مسرع الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3، فهي تعالج كذلك صعوبات التعقيد، والتجزئة، وأمن البيانات، ومتطلبات الامتثال.

تعرف على مسرع Gaudi 3 لتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال

سيعمل مسرع الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 3 على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي مع ما يصل إلى عشرات الآلاف من المسرعات المتصلة عبر معيار إيثرنت المشترك. ويَعِد مسرع Intel Gaudi 3 بحوسبة ذكاء اصطناعي أقوى 4 مرات لصيغة FB16، وزيادة بمقدار 1.5 مرة لعرض النطاق الترددي للذاكرة مقارنة بسابقه. كما سيحقق المسرع قفزة كبيرة في تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال للمؤسسات العالمية التي تتطلع إلى نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.

وبالمقارنة مع مسرع Nvidia H100، من المتوقع أن يوفر مسرع Intel Gaudi 3 وقت تدريب أسرع بنسبة 50% في المتوسط3 لكل من نماذج Llama2 من نوعي 7B و13B، ونموذج GPT-3 175B. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتفوق إنتاجية الاستدلال لمسرع Intel Gaudi 3 على نظيره H100 بنسبة 50% في المتوسط1 وأن يتفوق بنسبة 40% بالمتوسط من حيث كفاءة استهلاك الطاقة للاستدلال2 في نماذج Llama 7B، وLlama 70B، وFalcon 180B.

يوفر Intel Gaudi 3 برمجيات مفتوحة وقائمة على المجتمع واتصال شبكات إيثرنت متوافق مع معايير الصناعة. كما يسمح للمؤسسات بالتوسع بمرونة من عقدة واحدة، إلى العناقيد، والعناقيد الفائقة، والعناقيد الضخمة التي تتضمن آلاف العقد، مما يدعم الاستدلال، والضبط الدقيق، والتدريب على أوسع نطاق.

سيكون مسرع Intel Gaudi 3 متاحاً للشركات الصانعة للمعدات الأصلية – بما في ذلك شركات Dell Technologies، وHPE، وLenovo، وSupermicro – خلال الربع الثاني من عام 2024.

توليد القيمة للعملاء باستخدام حلول Intel للذكاء الاصطناعي

حددت Intel استراتيجيتها لأنظمة الذكاء الاصطناعي المفتوحة والقابلة للتوسيع، بما يتضمن العتاد، والبرمجيات، والأطر، والأدوات. ويمكّن نهج Intel نظاماً بيئياً واسعاً ومفتوحاً للاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بالمؤسسات. ويشمل ذلك الشركات المصنعة للمعدات، ومزودي قواعد البيانات، ومزودي تكامل الأنظمة، ومزودي البرمجيات والخدمات، وغيرهم. كما يسمح نهج الشركة للمؤسسات باستخدام شركاء النظام البيئي والحلول التي يعرفونها مسبقاً ويثقون بها.

شاركت Intel الزخم الكبير مع العملاء المؤسساتيين والشركاء في مختلف الصناعات لنشر حلول مسرع Intel Gaudi لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة والمبتكرة، وتضمنت التعاونات:

• التعاون مع شركة NAVER: لتطوير نموذج لغوي كبير (LLM) قوي لنشر خدمات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، من السحابة إلى الجهاز. وأكدت NAVER القدرة الأساسية لمسرعات Intel Gaudi في تنفيذ عمليات الحوسبة لنماذج المحولات واسعة النطاق مع مستوى أداء متميز مقارنة باستهلاك الطاقة.

• التعاون مع شركة Bosch: لاستكشاف فرص أكبر للتصنيع الذكي، بما يشمل النماذج الأساسية التي تولد مجموعات بيانات مصنعة لشذوذات التصنيع بهدف توفير مجموعات تدريب قوية وموزعة بالتساوي (على سبيل المثال، الفحص البصري الآلي).

• التعاون مع شركة IBM: لاستخدام معالجات Intel®️ Xeon®️ من الجيل الخامس لمخزن بيانات watsonx.data™️ الخاص بها، والعمل بشكل وثيق مع Intel لتوثيق منصة watsonx™️ لمسرعات Intel Gaudi.

• التعاون مع شركة Ola/Krutrim: للتدريب المسبق والضبط الدقيق لنموذجها الأساسي الأول في الهند مع قدرات توليدية بعشر لغات، وإنتاج حلول رائدة للصناعة من حيث السعر مقابل الأداء. وتقوم شركة Krutrim الآن بالتدريب المسبق لنموذج أساسي أكبر باستخدام مسرعات Intel®️ Gaudi®️ 2.

• التعاون مع شركة NielsenIQ، (إحدى شركات محفظة Advent International): لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها من خلال تدريب نماذج لغوية كبيرة مخصصة على أكبر قاعدة بيانات لسلوك شراء المستهلكين في العالم، وتعزيز عروض خدمة العملاء مع الالتزام بمعايير الخصوصية الصارمة.

• التعاون مع شركة Seekr: لإدارة أعباء عمل الإنتاج على مسرعات Intel Gaudi 2، وسلسلة Intel®️ Data Center GPU Max، ومعالجات Intel®️ Xeon®️ في Intel®️ Tiber™️ Developer Cloud لتطوير النماذج اللغوية الكبيرة ودعم نشر الإنتاج، وذلك بالنظر لكون Seekr رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الموثوق.

• التعاون مع شركة IFF: لتستفيد الشركة الرائدة عالميا في مجال الأغذية، والمشروبات، والعطور، والعلوم الحيوية من الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية التوأم الرقمي لإنشاء مسار عمل متكامل للبيولوجيا الرقمية للتصميم المتقدم للإنزيمات وتحسين عملية التخمير.

• التعاون مع مجموعة CtrlS: لبناء حاسوب ذكاء اصطناعي فائق للعملاء في الهند وتوسيع نطاق خدمات CtrlS السحابية للهند من خلال عناقيد Gaudi إضافية.

• التعاون مع شركة Bharti Airtel: للاستفادة من بيانات الاتصالات الغنية لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تجارب عملائها من خلال اعتماد قوة تقنية Intel المتقدمة. وستجاري عمليات النشر التزام شركة Airtel بالبقاء في طليعة الابتكار التكنولوجي وستساعد في توليد مصادر إيرادات جديدة في مشهد رقمي سريع التطور.

• التعاون مع شركة Landing AI: لبناء نموذج بصري كبير مخصص ومضبوط بدقة لاستخدامه في تقسيم الخلايا واكتشاف السرطان.

• التعاون مع شركة Roboflow: لتشغيل أعباء عمل الإنتاج لنماذج YOLOv5، وYOLOv8، وCLIP، وSAM، وViT لمنصة الرؤية الحاسوبية الشاملة الخاصة بها.

• التعاون مع شركة Infosys: أعلنت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات والاستشارات الرقمية من الجيل التالي عن تعاون استراتيجي لجلب تقنيات Intel بما في ذلك معالجات Intel Xeon من الجيل الرابع والخامس، ومسرعات الذكاء الاصطناعي Intel Gaudi 2، ومعالجات Intel®️ Core™️ Ultra إلى Infosys Topaz التي تعد أول مجموعة خدمات، وحلول، ومنصات للذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع قيمة الأعمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما أعلنت Intel عن تعاونها مع منصات Google Cloud، وThales، وCohesity للاستفادة من قدرات الحوسبة السرية لشركة Intel ضمن خدماتها السحابية. ويتضمن ذلك Intel®️ Trust Domain Extensions (Intel®️ TDX)، وIntel®️ Software Guard Extensions (Intel®️ SGX)، وخدمة التصديق من Intel. ويمكن للعملاء تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الخاصة بهم ضمن بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) والاستفادة من خدمات الثقة من Intel للتحقق المستقل من جدارة الثقة في بيئة التنفيذ الموثوقة هذه.

اجتماع النظام البيئي لتطوير منصة مفتوحة للذكاء الاصطناعي المؤسساتي

بالتعاون مع شركات Anyscale، وArticul8، وDataStax، وDomino، وHugging Face، وKX Systems، وMariaDB، وMinIO، وQdrant، وRedHat، وRedis، وSAP، وVMware، وYellowbrick، وZilliz، أعلنت شركة Intel عن نيتها إنشاء منصة مفتوحة للذكاء الاصطناعي المؤسساتي. وتهدف الجهود الشاملة للصناعة إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي توليدي مفتوحة، ومتعددة البائعين، وتوفر سهولة نشر، وأداء، وقيمة هي الأفضل في فئتها، ويتم تمكينها من خلال التوليد المعزز بالإرجاع. يتيح التوليد المعزز بالإرجاع للشركات تعزيز مصادر البيانات المؤسساتية الواسعة والموجودة مسبقاً على بنية تحتية سحابية قياسية، وذلك من خلال إمكانيات النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة، مما يسرع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات.

كخطوات أولية في هذا الجهد، ستقوم Intel بإصدار تطبيقات مرجعية لعمليات تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر مسرعات Intel Xeon وGaudi الآمنة، كما ستقوم بنشر إطار مفاهيم تقني، وستستمر في رفع سعة البنية التحتية لمنصة Intel Tiber Developer Cloud لتطوير النظام البيئي والتحقق من صحة التوليد المعزز بالإرجاع وخطط التطوير المستقبلية. كما تشجع Intel المزيد من المشاركة من مكونات النظام البيئي لتوحيد الجهود في هذا المسعى المفتوح لتسهيل تبني المؤسسات للحلول، وتوسيع تغطيتها، وتسريع نتائج الأعمال.

خارطة طريق الذكاء الاصطناعي الموسعة من Intel ونهج النظام البيئي المفتوح

بالإضافة إلى مسرع Intel Gaudi 3، قدمت Intel تحديثات لمنتجات وخدمات الجيل التالي ضمن جميع قطاعات الذكاء الاصطناعي المؤسساتي.

معالجات Intel®️ Xeon®️ 6 الجديدة: توفر معالجات Intel Xeon حلولاً فعالة في الأداء لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية، بما في ذلك التوليد المعزز بالإرجاع، وتقدم تلك النماذج نتائج مخصصة لكل شركة باستخدام بياناتها الخاصة. كما طرحت Intel العلامة التجارية الجديدة لمعالجات الجيل التالي لمراكز البيانات والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة: معالجات Intel Xeon 6. إذ ستوفر معالجات Intel Xeon 6 ذات نوى الكفاءة الجديدة (E-cores) مستويات استثنائية من الكفاءة، وسيتم إطلاقها في هذا الربع، فيما ستوفر معالجات Intel Xeon 6 ذات نوى الأداء (P-Cores) مستويات أداء أعلى لمهام الذكاء الاصطناعي وسيتم إطلاقها بعد وقت قصير من إطلاق معالجات نوى الكفاءة.